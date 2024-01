Reprodução/Instagram A influenciadora admitu que desculpou seu ex-marido que a agrediu

Na última quarta-feira (10), Nanah Damasceno chamou a atenção após comentar sobre a violência doméstica que sofreu na época em que ainda se relacionava com Rodriguinho, seu ex-marido. O caso aconteceu em janeiro de 2021 e foi exposto nas redes sociais pela própria influenciadora, que hoje afirma ter perdoado o atual participante do BBB 24.



Em seus Stories, Nanah relembrou a agressão após internautas apontarem que sua publicação, sobre violência doméstica, indicando o tema da redação do vestibular em que ela foi aprovada, seria uma indireta para o cantor.

"Queria postar mais pra frente, mas não deu porque começou a gerar comentários devido à situação de que o meu ex-marido hoje está no BBB e que estão resgatando uma história antiga nossa. Essa história já está muito bem resolvida. Nós nos acertamos. Pedimos perdão", contou.





"E eu acredito que as pessoas podem ter a chance de mudar, de evoluir, de procurar e de melhorar. E foi isso que nós dois fizemos. Cada um seguiu os seus caminhos, distantes, nos respeitando e com uma boa relação. A partir de determinado momento conseguimos ter uma boa relação por conta dos nossos filhos. E o que ficou no passado, ficou no passado. Eu acho que ninguém deve ser condenado eternamente e que as pessoas merecem segundas chances. Só que o meu print foi sobre o meu vestibular. Apenas sobre o meu vestibular", acrescentou.

Nanah esclareceu que esse é um tema atual e apoia as mulheres que denunciam o crime e procuram ajuda, mas que acredita que as pessoas merecem segundas chances. "Qualquer coisa na nossa vida, nós somos passíveis de errar e a gente pode aprender com o nosso erro ou não".

"O fato dele estar hoje no BBB quer dizer que ele tem uma outra vida, tem um outro comportamento e está com outra esposa. Ele está vivendo a vida dele. E eu estou a minha vida (...) Eu desejo toda a felicidade do mundo pra ele. E eu tenho certeza que ele torce pra mim. Nós conseguimos nos perdoar e deixar isso pra trás. As pessoas mudam", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko