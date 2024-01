Reprodução/Instagram Vinicius Rodrigues deixa a toalha escapar e mostra tudo no BBB 24





Está aberta a temporada de peladões na TV, e os banhos no BBB 24 já estão fazendo as primeiras vítimas. Depois de Rodriguinho deixar escapar seu "rodriguinho", chegou a vez de Vinicius Rodrigues ter sua intimidade exposta graças a um descuido com a toalha após a festa que rolou na madrugada desta quinta-feira (11) dentro da casa mais vigiada do Brasil.







A cena já está viralizando nas redes sociais, e um dos perfis especialistas nos flagras pós-banho dos confinados compartilhou com seus milhares de seguidores, que se mostraram surpresos com o que viram durante o descuido do atleta.



No vídeo, Vinicius está em um dos quartos do confinamento, enrolado em uma grande toalha, e na hora de ajustar a peça ao corpo para deixá-la bem presa, tudo escapou. Absolutamente tudo! E o rapaz tem recebido muitos elogios, tal qual aconteceu com André Gonçalves recentemente em A Fazenda 15.





"O flagra que todos estavam esperando", disse um internauta no Twitter. "Por isso que amo o BBB", escreveu outro usuário da plataforma. "É enorme, tô em choque", comentou mais um seguidor. "Ele tá entregando tudo mesmo", brincou mais um.

A coluna, por razões óbvias, não vai compartilhar aqui a cena em questão. Mas basta uma breve pesquisa lá no Twitter/X que o vídeo rapidamente aparecerá no resultado de suas buscas.