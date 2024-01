Reprodução/Instagram A apresentadora comentou sobre os rumores nas redes sociais

Após a definição de Cesar Filho como âncora do SBT Brasil, Márcia Dantas deixará a bancada do principal telejornal da emissora. Ciente de seu rebaixamento, já que ela voltará a atuar na reportagem, a apresentadora desabafou nas redes sociais sobre a mudança e ironizou o bordão "veja hoje" que costumar usar.



Na última quarta-feira (10), Márcia Dantas publicou um Stories no Instagram que chamou a atenção: "Buenas tardes, buenas tardes. Vamos gravar a chamada. Aproveitem o ‘veja hoje’, porque não vai durar muito [risos]".

Já nesta quinta-feira (11), a apresentadora apareceu nas redes sociais com mais calma e agradeceu o carinho dos internautas. "A vida não é linear. Todo profissional tem uma história e merece respeito. Eu sou uma camaleoa e me reinventarei quantas vezes forem preciso, com a mesma dignidade de sempre. E gente, sigo com fé no caminho que construí. Ele é lindo e cheio de bons momentos. Me orgulho MUITO de cada passo", publicou.





Pouco depois, a apresentadora retornou à rede social e pediu para que sua mãe e seguidores parassem de enviar matérias tendenciosas. "Olha acabei de avisar pra minha mãe. Falei: 'Mãe, não fica me mandando matéria tendenciosa, notícia, que eu não quero ver. Chega'. E outra, se você é amigo também. Não fica me repassando, amor. Porque não vai rolar, eu nem vou te responder. Ta ok?", disparou.

Márcia foi efetivada como âncora do SBT Brasil em 2020, durante a pandemia de Covid-19, após um trabalho muito elogiado na reportagem da emissora. Com a recente contratação de Cesar Filho, a emissora optou por deixá-lo brilhar sozinho à frente de seu principal telejornal, fazendo a jornalista voltar ao posto de repórter, que ela deixou há quase quatro anos.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko