Divulgação A apresentadora não estará no primeiro café da manhã com o eliminado do BBB 24

Na última quinta-feira (11), Maycon Cosmer foi o primeiro eliminado do BBB 24. Como de costume, o brother seria entrevistado por Ana Maria Braga, no Mais Você, na manhã seguinte, no Café com o Eliminado. Entretanto, a apresentadora não comandou a atração nesta sexta-feira (12).

Ana Maria Braga já havia esclarecido que ela e Louro não estariam presentes na entrevista com Maycon Cosmer, mas adiantou que Fabrício Battaglini e Talitha Morete seriam os responsáveis pela atração.

"Lembrando que o eliminado vem amanhã, aqui, para bater um papo imperdível. Infelizmente, eu e o Louro não vamos estar [aqui], porque nós temos um compromisso inadiável, mas o Fabrício e a Talitha, que eu agradeço muito, estarão aqui. O Louro e eu voltamos na segunda-feira", explicou.





Os dois retornam ao programa na próxima segunda-feira (15). Ana Maria Braga não confirmou o compromisso que impossibilitou sua presença ao lado do brother. Entretanto, sabemos que a global deixa edições gravadas previamente para as sextas-feiras. Além disso, internautas cogitam que ela e o parceiro podem estar em uma gravação de reportagem especial.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko