Reprodução O relacionamento do casal chegou ao fim após uma traição

Nesta sexta-feira (12), Luana Piovani publicou uma série de Stories no Instagram relembrando a traição que colocou fim em seu relacionamento com Rodrigo Santoro. Os dois engataram o romance no final dos anos 1990 e permaneceram três anos juntos.



"Eu quero lembrar algumas coisas, porque parece que ninguém tem memória nesse país. Primeiro que eu não traí, voltei e fiquei na mesma cama. Eu traí, sim -- o que pra mim foi maravilhoso, porque eu me libertei de uma prisão -- mas eu traí, voltei e falei 'cara, eu não te quero mais", explicou.

"Eu sou fiel aos meus princípios. Eu traí porque meu relacionamento estava uma merda, eu estava vivendo dentro de uma prisão, completamente sufocada, quando eu vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei para dizer tchau", acrescentou.





A atriz ainda ressaltou que sua atitude não foi a mesma que de Rodrigo, que também teria lhe traído: "Mas só vieram me contar depois que eu terminei. Então, eu também já tinha sido traída, mas alguém voltou para minha cama, falou que me amava e foi fingindo aquilo, apesar de ter colocado o parzinho de chifre na minha cabeça".

"Aquele pesadelo que eu vinha vivendo, fez com que eu tivesse que dar esse grito de independência ou morte (...) Acho que foi muito bom pro outrem, porque foi a partir daí que começou o caminho para evolução", concluiu.

Em seu longo desabafo nos Stories, Luana voltou a atacar Dado Dolabella, e citou que o atual namorado de Wanessa Camargo teria agredido a própria mãe, a atriz Pepita Rodríguez, que certa vez a telefonou aos prantos para dizer que havia levado um empurrão e um tapa nas costas.

Na sequência de Stories, a atriz ainda citou o cantor Rodriguinho, que também está confinado no BBB 24, e falou das agressões que ele cometeu contra a ex-mulher, Nanah Damasceno, que veio a público recentemente para dizer que perdoou o artista.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko