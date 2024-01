Reprodução/Globo/Paulo Belote A participante do reality show explicou a expressão usada

Na última quarta-feira (10), Giovanna Lima, participante do BBB 24 que entrou na casa mais vigiada do Brasil pelo Puxadinho, chamou a atenção após usar a expressão "fiquei de xereca". As demais competidoras, e até mesmo o público, ficaram confusos com a fala e não conheciam a gíria.

Enquanto olhava o Queridômetro, Giovanna deu sua opinião: "Gente, eu racho toda vez que falo 'fiquei de xereca'". "O que é isso?", perguntou Giovanna Pitel. "Que coisa horrível!", disse Fernanda Bande.

"É tipo assim, não sei explicar. 'Fulana fez isso com sicrana e eu fiquei de xereca'. Por exemplo, eu e não sei quem fomos lá e fulana sobrou. É tipo isso", respondeu ela, sem dar um embasamento mais qualificado sobre a expressão.





"É tipo: 'fiquei de lado?' Eu nunca ouvi isso", questionou Giovanna Pitel. "Tipo isso. É a nova gíria do Rio de Janeiro", respondeu Giovanna Lima. Nas redes sociais, houve certa comoção, ainda mais pelo teor obsceno. Será que a expressão vai pegar?

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko