Reprodução/Instagram Diego Gonzalez, namorado de Lily Nobre, perde o controle e parte para cima de Yuri Meirelles em festa





Um show de horrores aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11) lá em João Pessoa, na Paraíba, durante a Festa do Gelo, promovida por Mirela Janis e que reuniu diversos ex-participantes de A Fazenda 15. Diego Gonzalez, namorado de Lily Nobre, teve um surto de ciúme, desapareceu do nada, e quando foi encontrado partiu para cima de Yuri Meirelles com o objetivo de bater no modelo, mas acabou contido. A filha de Adriana Bombom passou horas chorando e precisou ser acalmada pelos amigos.







A coluna recebeu o relato das pessoas que presenciaram toda a confusão e os amigos de Lily ficaram bem preocupados com o comportamento do rapaz, que demonstrou um comportamento agressivo desde que o grupo chegou na cidade a convite dos organizadores do evento.

Durante a festa, Diego teria se incomodado com a roupa sensual de Lily e começou a deixar o descontentamento bem evidente. Mas enquanto estavam todos no espaço em que aconteceu o show de Claudia Leitte, tudo estava sob controle, apesar da cara emburrada do rapaz.

Quando a festa estava prestes a acabar, o grupo foi convidado para um "after" mais intimista, que contaria com apenas 100 pessoas entre todos os que foram à Festa do Gelo. Mirela disponibilizou ônibus para conduzir todo o grupo, e na hora que começaram a se reunir para ir ao segundo evento, Diego sumiu.





Todos começaram a procurá-lo dentro da festa novamente, e nada. Quando voltaram para a área externa e ir em direção ao ônibus, o namorado de Lily Nobre se materializou. Ele estava muito alterado pela bebida e começou a falar coisas sem sentido, além de mostrar seu comportamento agressivo.



Foi neste momento que Yuri Meirelles entrou no meio e pediu para ele maneirar nas palavras e na grosseria, mas Diego se alterou ainda mais e partiu para cima do modelo na tentativa de agredi-lo. Rapidamente o genro de Bombom foi contido e retirado dali.

Yuri, Nathalia Valente, Cezar Black e Kally Fonseca foram em um ônibus, enquanto Lily e o namorado ficaram na festa. A cantora queria conversar com o namorado no intuito de acalmar as coisas e reduzir o vexame, mas pelo visto não deu muito certo. Ela entrou em outro ônibus e chegou no "after" sozinha e aos prantos.

Reprodução/Instagram Lily Nobre, Diego Gonzalez, Yuri Meirelles e Nathalia Valente a caminho da Festa do Gelo





Em conversa com os amigos, disse que aquele era o fim da linha para o namoro e que terminaria o relacionamento com Diego após a situação caótica que ele promoveu. Mas para a surpresa do grupo, mesmo depois de toda a confusão, Lily optou por passar a noite na companhia do namorado.

Até o momento, Lily não fez nenhuma publicação relacionada ao vexame do namorado na festa. Procuramos ela para comentar a situação, mas até o momento ela não respondeu à nossa tentativa de contato. Atualizaremos assim que tivermos um retorno.