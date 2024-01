Divulgação O ex-apresentador do SBT está do reality show inglês

Israel Cassol trabalhou como apresentador do SBT em Minas Gerais e agora faz parte de Skin Deep, um novo reality show inglês, disponível no Channel 4. Aos 42 anos, o modelo é o único brasileiro a participar do programa e, em novembro de 2023, foi submetido a um botox de aumento peniano.

"É uma alegria enorme fazer parte desse projeto. Fiquei muito feliz com o convite e estou ainda mais contente agora que foi ao ar (...) Sempre gostei de me cuidar, bonito e bem comigo mesmo é uma das coisas que mais amo. Por isso invisto o dinheiro e o tempo que for para chegar ao corpo ou ao rosto ideal".

O influenciador já realizou inúmeras cirurgias, incluindo cirurgia de ouvido, lipo HD, aumento dos seios, botox, preenchimento labial, lifting facial, tratamento laser facial fotona, laser facial fotona, tratamento de corpo inteiro sculptra, tratamento coolsculpting, tratamento para celulite, levantamento de bumbum sculptra e gerenciamento de perda de peso.





"Quando chegou o convite e a sugestão de participar de um dos episódios eu cheguei e pensei muito e decidi abraçar a oportunidade. A comunicação é algo muito natural para mim e participar de um reality é uma novidade, mas eu adorei a experiência. Compartilhar com o mundo cada detalhe das cirurgias que realizei e os pensamentos que tenho em relação à estética foi maravilhoso", declarou.

As cirurgias e procedimentos realizados por Israel não saíram nada baratas: ele estima que investiu mais de R$ 1 milhão desde que iniciou suas alterações físicas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko