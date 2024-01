Reprodução A influenciadora se envolveu em rumores de uma seita de tráfico humano

Na manhã desta quarta-feira (10), Giovanna Pitel relembrou a polêmica de que Yasmin Brunet fazia parte de uma seita de tráfico humano, que a obrigou a prestar depoimento na Polícia em 2022. Apesar da fala absurda, a participante do BBB 24 realmente teve seu nome envolvido em crimes desta natureza. E a coluna te conta todos os detalhes a seguir.



Enquanto conversava com Fernanda Bande no Quarto Gnomo, do reality show da Globo, Giovana disparou: "Eu vi nego falando até que ela trafica mulheres. Acusaram ela de ter um esquema internacional de tráfico. Só que a mulher que estava sequestrando não gosta dela, a mulher odeia ela, disse que a Yasmin era realmente traficante de mulheres. A mãe da Yasmin é muito ativa na luta pelas mulheres, por conta da violência, então fez muito sentido na internet, a mãe dela ter uma empresa de fachada em defesa de mulheres e por baixo dos panos estar traficando mulheres. Montaram uma coisa que a Yasmin disse: 'Meu Deus'".

Gente, estão acusando a Yasmin Brunet de tráfico de mulheres 😱 isso pode dá um processo absurdo #BBB24









Para quem não se recorda, a influenciadora se envolveu em uma grande polêmica em 2022, quando foi acusada por uma seguidora de Kat Torres de tê-la sequestrado e estar envolvida em um esquema de tráfico humano.

Entre inúmeras situações, a mineira Letícia Maia, uma jovem que se mudou para os Estados Unidos para ser Au Pair e participou da seita da falsa coach --que hoje se encontra presa em Bangu (RJ)-- fez uma live no Instagram para garantir que estava bem. Assim como grande parte do Brasil que acompanhava o caso, Yasmin entrou na transmissão e pediu para a moça mostrar o local onde estava.







Pouco tempo depois, Kat Torres fez ameaças à atriz e disse que a modelo praticava "magia negra", além de reforçar que lançaria maldições a ela.

A situação ficou ainda pior quando Letícia Maia publicou um vídeo nas redes sociais acusando Yasmin de tê-la sequestrado e mantido em cárcere privado. A mineira disse que conseguiu escapar, mas que Desirrê Freitas, outra jovem vítima de Kat Torres, continuava presa.

Letícia Maia debocha de caso de sequestro e acusa Yasmin Brunet de tráfico humano





No final de 2022, Desirrê deu uma entrevista ao jornal O Globo e se desculpou pelas mentiras inventadas. A jovem lamentou o envolvimento do nome de outras pessoas no caso, como o de Yasmin. De acordo com ela, todas as situações foram arquitetadas por Kat Torres, visando mudar o foco das investigações.

Na mesma época, Yasmin Brunet publicou um vídeo negando as acusações e criticou as pessoas envolvidas. "Não vou comentar mais nada a respeito desse caso. Os meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos já estão tomando as providências legais e cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção. Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante".

"Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima. Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis, parte de um senso ficcional, sendo que esse mercado horrível existe, movimenta muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres. Tráfico humano não é fanfic. É assunto sério e urgente", finalizou.

Em novembro, a coach foi deportada dos Estados Unidos e presa em Minas Gerais, sob acusações de submeter seguidoras a trabalho análogo à escravidão e prostituição. Kat Torres ainda é investigada por tráfico humano, estelionato e charlatanismo.

Em setembro de 2023, quase um ano após os crimes virem à tona, o jornalista Chico Felitti lançou seu novo podcast, A Coach. O comunicador investigou a vida de Kat Torres.

"Kat Torres é uma brasileira que nasceu pobre e usou da sua astúcia para crescer na vida. Crescer muito. Foi candidata a miss, forjou um caso com Leonardo DiCaprio, apareceu em capas de revistas nos EUA, criou uma página de memes com um milhão de seguidores e escreveu livro, antes de ser acusada de traficar uma das suas seguidoras para os Estados Unidos", explicou em suas redes sociais.

Em entrevista à coluna, em setembro de 2023, Chico comentou sobre o envolvimento de Yasmin Brunet : "A história da Yasmin Brunet. O envolvimento da Yasmin Brunet é uma piada, tanto que no episódio que eu conto o que eu investiguei de verdade do que aconteceu a gente cita numa frase porque nem vale a pena colocar".

"Eu entendo que é tentador usar o nome da Yasmin Brunet nisso, mas é tão mentiroso e tão claramente fora de contexto e desconexo com a história que não tem por quê a gente colocar isso. Seria chancelar uma fake news, queira ou não queira. Então, acho que tem até na estrutura da série mais pra frente: essa é a versão que a internet criou dessa história e essa é a versão que eu consegui apurar dessa história, que é muito mais simples, é até meio singela de tão simples que é o que de fato aconteceu", esclareceu.

