Divulgação Julio Rocha já recusou convites para os reality shows da Record





Afastado da TV há 3 anos, Julio Rocha já recebeu alguns convites para voltar ao ar, mas na condição de participante de reality show. Já foi chamado para compor o elenco da última edição do Power Couple Brasil (2022) e também de A Fazenda, mas recusou as investidas da Record. Só que com o Big Brother Brasil, a situação é outra. Ao ver Wanessa Camargo entre os confinados, sua visão sobre o tema mudou bastante.





"Eu toparia porque chega um momento que você quer descobrir outros lados da vida, e o BBB é uma oportunidade para testar relacionamentos, ver o carinho das pessoas por mim e o meu por elas", comentou.

Julio já trabalhou em diversas novelas e séries da Globo, mas desde 2018 não atua na TV. Em 2021, teve uma breve passagem pela RedeTV!, como apresentador do TV Fama, e desde sua saída tem se dedicado à produção de conteúdo na internet, onde acumula milhares de seguidores ao exibir a rotina de sua família em vídeos de humor.





"Viver é um ato de coragem. Acho que todo mundo que está lá tem muita coragem, como tudo na vida tomar a decisão de topar essa aventura é um ato de coragem, principalmente ficar longe de quem você ama e te dá segurança, lá você está sozinho", disse ele, que é pai dos pequenos Júlio, Eduardo e Sarah.

A rotina com as crianças, que têm 4 anos, 3 anos e 10 meses, respectivamente, o impede de passar muitas horas diante da TV, mas o fato de ter visto um elenco diverso o despertou interesse de acompanhar o BBB 24.

"Já assisti a muitas edições, depois que eu tive filhos eu só vejo BB e não BBB (risos). Mas esse ano vou com certeza acompanhar mais. O elenco tá muito diferenciado", avaliou.