Reprodução A atriz admitiu que se arrepende do comentário

Nesta segunda-feira (8), durante o Roda Viva, da TV Cultura, Fernanda Torres relembrou uma antiga participação, em 1997, quando admitiu ter "preconceito contra crente". Suas falas ainda reverberam até hoje e a atriz admitiu que sente vergonha, além de fazer uma autocrítica sobre seus comentários.





Na época, Fernanda Torres foi questionada sobre preconceitos e respondeu na lata: "Contra crente. Crente ingênuo, que acredita no bem, no mal. Eu tenho pena de quem é crente na vida, porque vai apanhar muito".

Entretanto, agora ela garantiu que discorda dos posicionamentos que tinha anteriormente. "Jamais repetiria isso hoje. Os evangélicos ocuparam um lugar que o Estado não ocupou. Eu acho triste que demonizam as religiões de matriz africana, acho triste isso no Brasil. Eu lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista", admitiu.





Além disso, a atriz contou que tentou se distanciar do título de substituta da mãe, já que é sempre atrelada a Fernanda Montenegro. "Meus pais fizeram a loucura de me dar o mesmo nome deles. Eu passei muito tempo achando que a saída para mim era ser substituta da minha mãe, e com sentimento de que se eu não estivesse caminhando para isso, eu ia falhar", relembrou.

"Com o tempo, eu fui vendo que não precisava virar ela, e também fui fazendo outras coisas, fui me distanciando. E eu também acho que eu não tenho a vocação de atriz da minha mãe", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

