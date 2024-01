Reprodução O ex-técnico da seleção brasileira chamou a atenção por sua aparência

Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira, chamou a atenção em um vídeo de homenagem ao amigo Zagallo, que morreu na última sexta-feira (5). Entretanto, na entrevista ao Grupo Globo, a aparência do ex-treinador de futebol foi o que mais chamou a atenção dos fãs.

"É uma notícia muito triste. O Zagallo era o meu melhor amigo no futebol. Meu mestre. Foi um cara que me ajudou, me protegeu e me ensinou tudo que aprendi no futebol. Foi um privilégio meu ter ele ao meu lado por tantos anos", declarou no vídeo.

"O Zagallo não foi só 1994, eu comecei a trabalhar com ele em 1970. Fomos amigos, companheiros e profissionais ao longo de 52 anos. Foi um privilégio e agradeço a Deus sempre por essa oportunidade, de ter conhecido uma pessoa tão generosa. Nós tínhamos a mesma filosofia de futebol, mas claro que o Zagallo muito mais experiente do que eu. Participei de diversos cursos e juntamos as diversas experiências, nunca tivemos um contratempo, era defender e atacar com a máxima eficiência", acrescentou.





O ex-técnico da seleção fez pouquíssimas aparições nos últimos tempos, e está chamou a atenção por sua aparência debilitada. Em 2021, ele foi vítima de Covid-19 e ainda lida com sequelas que estão sendo tratadas.

"Foi duro, essa doença faz um estrago. Atacou meus rins e tive 35% do meu pulmão comprometido, mas não perdi olfato. No 8º dia, eu senti um cansaço muito grande, não conseguia levantar da cama. Minha mulher também teve Covid, mas passou rápido. Eu sofri muito (…) essa doença é traiçoeira", explicou ao Globo na época.

Tem uma galera falando que a aparência do Parreira se dá somente pela idade, que ele estava sumido da mídia e por isso o espanto. Mas não é isso. Olha a aparência dele no meio do ano passado (2023). Ele não estava tão velho assim não. Alguma coisa está acontecendo com ele pic.twitter.com/TBrYNiyGRf — EL MACACO  (@Macacocec) January 8, 2024

