Reprodução/Instagram O produtor musical não gostou da adaptação no filme dos Mamonas

Na última quinta-feira (4), Rick Bonadio comentou sobre a adaptação que fizeram dele no filme Mamonas Assassinas. O produtor, interpretado por Ton Prado na trama, não ficou contente e criticou as mudanças. Para quem não se lembra, ele foi responsável por descobrir, produzir e empresariar a banda.



Em seu Instagram, o empresário publicou um vídeo criticando a adaptação dele: "Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar do filme Mamonas Assassinas, que, claro, está gerando alguma confusão porque tem um personagem lá que supostamente seria eu. E eu recebi o roteiro antes do filme ser rodado, ser gravado, ser produzido. E vi que o filme ia ficar muito divertido, mas naquela trama, naquela história que está sendo contada no cinema, aparece um personagem que faz o meu papel, ou pelo menos que deveria ser o meu papel que não tem nada a ver comigo".

Eu tinha a mesma idade dos garotos do Mamonas. A gente era amigo. Eu nunca me posicionei como esse, a coisa meio clichê, assim, do empresário produtor, o cara fodão. Eu não era esse cara. Eu era garoto. Eu estava começando a minha carreira. Tudo ali, a gente fez junto, mas é a gente não tinha esse posicionamento. Eu não sabia tudo. Na verdade, eu não sabia nada. Eu estava começando", acrescentou.





"É uma história muito bonita, eu tenho muito carinho pelo Mamonas, pela família do Mamonas. Espero que o filme faça muito sucesso, achei o filme super divertido. Mas é uma trama que não tem compromisso com a realidade dos fatos. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para todos, para que vocês assistam o filme, cite, se divirtam e um beijo grande do verdadeiro Creuzebeck. Falou, galera, valeu", concluiu.









*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko