Reprodução A ex-mulher de Luciano não está torcendo pela cantora

Cleo Loyola, ex-mulher do cantor Luciano, da dupla com Zezé di Camargo, já avisou que não irá torcer por Wanessa Camargo no BBB 24. Apesar de terem sido parentes, a moça não acredita que a cantora seja digna de receber o prêmio do reality show da Globo.

No último domingo (7), Cleo usou suas redes sociais para comentar sobre a participação de Wanessa Camargo no BBB 24. Um de seus seguidores questionou se ela torceria pela cantora e ela respondeu na lata: "Não! De jeito nenhum!".

"Entrou um monte de gente que nem sei quem é ainda, sei que a Wanessa entrou porque muita gente me mandou mensagem aqui, mas eu vou torcer por alguém que realmente precise ganhar o prêmio para comprar a casa própria, dar uma estrutura boa para a família", acrescentou.





"Lá [no BBB], eu acredito que não vai ser um lugar tão legal para ela ter uma saúde mental melhor, mas cada um com seu cada um", finalizou.

Vale lembrar que Cleo foi a primeira esposa de Luciano. O ex-casal se conheceu quando ainda eram jovens e são pais de Wesley Loyola Camargo, que nasceu quando o cantor tinha 16 anos.

Atualmente, a ex-esposa do sertanejo não tem uma boa relação com nenhum membro da família. Luciano inclusive já moveu um processo contra a ex, que o acusou de ser um homem gay. Cleo também se desentendeu com Zilu Godói e Wanessa. "Uma louca que diz que é minha tia, que nunca foi minha tia, eu nem conheço ela direito", declarou a cantora em um podcast.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko