Reprodução/Instagram Luiza Brunet sofre ataques de ódio e ameaças de travesti da Bahia





A Polícia Civil de Salvador (BA) cumpre neste exato momento um mandado de prisão contra a travesti Emerson Mateus de Jesus Lima, que estava aberto desde outubro de 2023 após ser comprovado que ela vinha atentando contra a vida e a integridade de Luiza Brunet, com ameaças de vazamento de fotos da modelo nua e incitação de ódio frequente pelas redes sociais.





"A principal dificuldade para encontrá-la é justamente pelo fato de ser uma travesti. Nos documentos, a identidade dela é masculina. As imagens de destaque de seus perfis nas redes sociais também são masculinas. Mas no dia a dia, ela se apresenta como mulher, embora mantenha socialmente o nome de seu documento", explicou à coluna Helio Gustavo Alves, advogado de Brunet.

A busca por Emerson ocorre desde outubro de 2023, depois que ela expôs nas redes sociais uma outra mulher que foi vítima de erro médico, com fotos íntimas do momento da cirurgia. Luiza, que é ativista pela defesa das mulheres, entrou em ação para protegê-la e também passou a ser atacada pela travesti.





Em diversas postagens nas redes sociais, Emerson debochou da modelo com palavras ofensivas de baixo nível. E ainda compartilhou fotos de Brunet nua, mas com as partes íntimas cobertas por efeitos de edição. Ela ainda ameaçou vazar o conteúdo sem as tarjas caso a mãe de Yasmin Brunet continuasse insistindo em fazer a polícia procurá-la.

"Conseguimos essa ordem de prisão por comprovar que Emerson vazou propositalmente as fotos da mulher que Luiza começou a proteger. Eram imagens íntimas. A mulher em questão perdeu o emprego após os vazamentos, entrou em depressão e desenvolveu episódios suicidas. Emerson está brincando com a vida das pessoas e é um perigo para a sociedade", disse o advogado da modelo.

"O mandado existe há alguns meses, mas Emerson sempre se esconde em um lugar diferente. Agora conseguimos montar uma operação, identificando os endereços em que passa a maior parte do tempo, e estamos aguardando o retorno da Polícia, que fez hoje uma busca para prendê-la", acrescentou Helio.

Emerson tem seu perfil no Instagram fechado para quem não o segue. Mas no Twitter, ela administra uma página fake, onde se identifica como "Poally". Nela, a travesti pratica inúmeros crimes virtuais, e ainda debocha da Justiça.

No último fim de semana, Emerson esteve no show de Anitta, em Salvador, e ainda tirou sarro da situação: "Vai ter 'procurado pela Polícia' na frente do palco ao som de Anitta rebolando muito sim!", escreveu ela numa publicação em seus Stories do Instagram. Veja as publicações:

Reprodução/Instagram Travesti debochou de Luiza Brunet com indiretas no show de Anitta