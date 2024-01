Reprodução/Instagram Plínio Simões, Caio Andrade e Jorge Mateus receberam convite de Carlinhos Maia

A passagem meteórica dos rejeitados do Puxadinho pelo BBB 24, pelo visto, não foi em vão, e os cinco eliminados do reality terão mais minutos de fama graças ao salvador das subcelebridades: Carlinhos Maia. Em um gesto de empatia aos competidores, que chegaram perto de entrar no reality show da Globo, ele decidiu convidar todos para a próxima edição da Casa da Barra.



Em seus Stories do Instagram, o influenciador comentou sobre a escolha dos participantes do Puxadinho. A saída dos cinco chamou atenção por serem todos padrões. "Gente, tirou todos os padrões aí do Big Brother, foi? Botou nenhum padrão? Passado. Vê aí quem você vai gostar que eu vou levar pra Casa da Barra", disse.

Os eliminados foram Plínio Simões, Caio Andrade e Jorge Mateus no time masculino, e Carol Ferreira e Juliana Xavier no time feminino. Segundo o influenciador digital, todos poderão participar da próxima edição de seu reality show.





"Bota lá, o povo gosta. Lá o que ta precisando é de padrão, vamos botar alguns. Mas isso aí eu amei. Eles botar mais pobre, entendeu? Tem que botar o povo pobre mesmo pra ganhar dinheiro. Não é não? Tem que botar o povo. Brasil, todo mundo precisando de dinheiro. Bota. Mas vem aí dois padrões, uma padroa e um padrão. Vamos jogar na Casa da Barra", acrescentou.





