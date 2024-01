Reprodução A influenciadora digital esclareceu se é bolsonarista

Após ser anunciada como participante do Camarote do BBB 24, fotos de Vanessa Lopes em uma passeata pró-Bolsonaro, em 2018, voltaram a repercutir nas redes sociais. Entretanto, antes mesmo de entrar no reality show da Globo, a influenciadora digital já havia negado que é bolsonarista e explicou o motivo de ter ido à manifestação.



Em entrevista ao PodDarPrado, em maio de 2022, a tiktoker esclareceu os boatos de que teria votado em Jair Bolsonaro: "Eu não sou bolsonarista. Durante muito tempo as pessoas me julgaram e falaram isso. As pessoas ficam trazendo uma foto de uma passeata que eu fui anos atrás que eu nem votei na época".

"Era menor de idade. Eu não tinha nem o título de eleitor na época. Beleza, passou um tempo e essa ficou vindo à tona toda vez que eu estava muito feliz. Por mais que eu tenha mudado minha opinião política, eu nunca fui bolsonarista. Mas a foto dá a entender", acrescentou.





Apesar disso, internautas não esqueceram o registro e opinaram sobre a situação. "Desconhecia essa Vanessa Lopes, mas já não gosto da pessoa. Descobri que é uma minion, eleitora do inelegível Bolsonaro. Já posso votar pra ela sair?", questionou um dos usuários do Twitter. "Será que a festa do líder da Vanessa Lopes vai ser tema de quartel e Bolsonaro ela vai amar", pontuou outro.

"Eu não gosto da Vanessa Lopes, mas estão tentando cancelar a menina por ter ido com os pais numa passeata do Bolsonaro quanto tinha 15/16 anos, e não tem 1 mês que deram o prêmio pra uma cavala velha bolsominion assumida, é muita hipocrisia essa internet", esclareceu outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko