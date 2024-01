Reprodução A influenciadora está disputando uma vaga no BBB 24

Quando o diretor J.B. de Oliveira, o Boninho, disse que escalaria pessoas dispostas a tudo pelo prêmio em dinheiro para o BBB 24 ele não estava mentindo. E a participante Isabelle Nogueira, anunciada na noite de domingo (7) como uma das integrantes do Puxadinho, entrou na competição pelas vagas extras em busca de grana para pagar uma dívida, já que está com o nome sujo. E o valor é surpreendente!











A coluna teve acesso aos dados da moça na Justiça e consultou seu nome nas operadoras oficiais nacionais que apontam a situação financeira de qualquer cidadão brasileiro. E encontramos que Isabelle tem uma dívida ativa de (pasmem) R$ 244. Sim. Um valor considerado baixo, mas que segue deixando seu nome sujo.

Segundo os registros oficiais, Isabelle está com a dívida registrada desde 13 de julho de 2023. E consta registrada no 5º Ofício de Protesto de Letras da comarca de Manaus (AM), onde ela mora. Tomara que o BBB 24 ajude a moça a quitar esta pendência para ter o nome limpo.





Quem é Isabelle Nogueira?

Isabelle Adriana Nogueira Dias tem 30 anos, é formada em Letras, com habilitação em Espanhol, e pós-graduada em Gestão Escolar e Metodologia do Ensino Superior. Inclusive chegou a dar aulas, mas atualmente trabalha como dançarina e influenciadora digital.

A manauara cresceu no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus, e tem dois irmãos, Vittor, de 22 anos, e Sofia, de 12. Isabelle já foi Rainha do Folclore, em 2014, e participa de festas culturais, sendo a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, no Festival de Parintins, desde 2018.

Além disso, venceu diversos concursos em sua região, como o Miss Manaus 2013, Miss Amazonas Globo 2016 e Rainha do Peladão 2018, em que ganhou R$ 30 mil e ajudou a pagar dívidas.

Na infância, foi deixada sob cuidados de outra família após sua mãe engravidar aos 13 e o pai, de 18 anos, não a reconhecer. Após um ano, quando sua mãe a buscou de volta, o pai a registrou. Ainda pequena, pegava três ônibus para estudar, vendia roupas na feira ao lado de sua avó e ajudava na criação de seus irmãos mais novos.

Antes de entrar no reality show, já contava com mais de 281 mil seguidores no Instagram, onde trabalha como influenciadora digital. A sister está disputando uma vaga na casa mais vigiada do Brasil, por meio do Puxadinho do BBB 24.

