Reprodução/Instagram A cantora surpreendeu seus fãs com sua participação no show do É o Tchan

No último domingo (7), o show de celebração da turnê dos 30 anos do grupo É o Tchan, em Salvador (BA), tornou-se inesquecível. O motivo? Carla Perez surpreendeu os fãs e mostrou todo seu gingado ao dançar ao lado de Scheila Carvalho, Sheila Melo e Jacaré. Como noticiado em primeira mão pela coluna em janeiro de 2023, a cantora declinou o convite para a tour de comemoração do grupo, e essa foi apenas uma participação pontual.

O show do grupo aconteceu no Clube Espanhol, e a ex-dançarina da banda assistia a tudo na plateia, quando decidiu subir no palco e dançar ao lado dos amigos a canção Segura o Tchan. "Domingo ela disse que não vai, mas dessa vez ela veio", disse Beto Jamaica.

O cantor Xanddy Harmonia, marido de Carla Perez, também marcou presença e cantou no show comemorativo do É o Tchan. A ex-dançarina retornou ao palco e dançou ao som de Mexe, Mexe, Mainha.





"Se hoje eu subo em um palco e o pagode existe no Brasil, é graças ao Tchan. Quando eu tinha 16 anos, ouvia as músicas no rádio de pilha e sonhava em ser como eles", disse o cantor.

"Domingo ela disse que não vai, mas dessa vez ela veio". Jamaica, Beto.💃🏼 Carla Perez voltou às raízes e subiu ao palco no show comemorativo de 30 anos do "É o Tchan", em Salvador (BA), neste domingo (7). Quem estava com saudade dessa turma toda junta? Ao lado de Scheila… pic.twitter.com/F9D5nbP3KS — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 8, 2024





O cantor Compadre Whashington revelou detalhes sobre o lançamento de novas músicas: "O Tchan está praticamente na 4° geração e o intuito do grupo é levar alegria. A nossa musicalidade sempre é renovada, porque a gente está sempre atualizado em tudo que está acontecendo no mercado musical. Mas as nossas músicas a gente nunca esquece de cantar, porque marcaram épocas".

"Quem dera se na época [em que foi dançarina do grupo] a gente tivesse contato, seria incrível. São danças fáceis, todo mundo faz e dança, veste o figurino, vai para o show e se diverte. É uma verdadeira festa", admitiu Sheila Carvalho em relação ao público e contato com os fãs.

Em janeiro de 2023, esta modesta coluna forneceu em primeira mão a notícia de que Carla Perez não estaria na comemoração dos 30 anos do É o Tchan.

A primeira loira do Tchan ganharia R$ 50 mil para se apresentar na festa do BBB 23 e na festa Chá da Alice, no Rio de Janeiro. Entretanto, a ex-dançarina não concordou e, desde que se tornou evangélica e se mudou para os Estados Unidos, tem sido mais cautelosa em relação aos convites.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko