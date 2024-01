Reprodução/Instagram Fernanda Bande teve a página no Instagram desativada por perfis falsos





Essa história de selo de verificação comprado no Instagram tem dado muita dor de cabeça aos usuáros da rede social. E a nova vítima é Fernanda Bande, que está no time Pipoca do BBB 24 e teve sua página original excluída após um farsante tentar se passar por ela e contratar o serviço de autenticação da plataforma.





Assim que foi anunciada na última sexta-feira (5), a página da confeiteira contava com pouco mais de 2 mil seguidores, onde ela reunia conteúdos de seu trabalho na cozinha e também alguns registros de jobs como modelo. Mas neste domingo (7) o pesadelo da família da moça começou.

O perfil oficial é @nandabande. E por enquanto se encontra desativado porque um farsante criou uma conta fake, nomeada de @fernandabande_ e contratou o serviço de verificação da Meta, empresa que gerencia o Instagram. Após ter o perfil aprovado, automaticamente a página que pertencia à sister do BBB 24 foi derrubada.





Gabriel Villa, irmão da participante do reality show da Globo, tem pedido aos fãs (se assim podemos chamar) para denunciarem a página farsante. E o movimento deu certo, tanto que o fake já foi retirado do ar após o volume de notificações que a plataforma recebeu.

O problema é que até o momento o perfil original de Fernanda não foi reativado. Por enquanto, sua equipe tem tentado se comunicar com os seguidores em outras redes sociais, como Twitter e TikTok. Como ela está em larga desvantagem, a coluna vai dar uma força e deixar aqui os caminhos para segui-la nas demais plataformas:

Facebook: https://facebook.com/nandabandereal

Twitter: https://twitter.com/nandabandereal

TikTok: https://tiktok.com/@nandabandereal

Assista abaixo o pedido de ajuda publicado pelo irmão de Fernanda: