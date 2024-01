Reprodução O humorista relembrou os problemas com a cantora, após a mesma ser anunciada no BBB 24

Após Wanessa Camargo ser anunciada como parte do Camarote do BBB 24, Rafinha Bastos relembrou quando foi processado pela artista. Em 2012, durante o programa CQC, o humorista conversava com os demais participantes sobre a gravidez da cantora, que esperava José Marcus, seu primeiro filho com o empresário Marcus Buaiz, quando disparou: "Comeria ela e o bebê". A compositora repudiou a atitude e entrou com um processo, considerando a piada como "um abuso", e recebeu R$ 150 mil de indenização.







Nesta segunda-feira (8), Rafinha Bastos publicou a foto de anúncio de Wanessa Camargo no reality show da Globo e escreveu no Twitter: "Eu não quero mais problemas pro meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo".



Nos comentários, internautas comentaram mais detalhes do processo e ainda brincaram com a situação. "Iria nela e no BB...B?", questionou um dos usuários. "Quando a Wanessa estiver no paredão e o Rafinha ficar postando 'o baby me leva' no Instagram dele para todos votarem e tirarem ela do BBB", disse outro.







"Não superou até hoje? 13 anos já, vai viver", pontuou outro. "Já posso imaginar ela recebendo o castigo do monstro e sendo levada pra um quarto secreto onde ela é obrigada a maratonar seu show enquanto tá vestida de repolho (porque o Boninho tem dessas)", comentou outro.



já posso imaginar ela recebendo o castigo do monstro e sendo levada pra um quarto secreto onde ela é obrigada a maratonar seu show enquanto tá vestida de repolho (pq o boninho tem dessas) pic.twitter.com/6hpOuj2Mo4 — Lucas Lunardi (@lucaslunardii) January 8, 2024





