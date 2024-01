Reprodução/Instagram Buzeira morou em casa de um cômodo antes de se tornar milionário





Sair da pobreza e ficar milionário é um tipo de história que parece só acontecer em filmes. No entanto, um jovem brasileiro conseguiu fazer esse roteiro de cinema ser o retrato real de sua vida. Natural de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, Bruno Alexssander, mais conhecido como Buzeira, 28 anos, saiu da extrema pobreza e hoje acumula um patrimônio de R$ 100 milhões.





Na infância, ele e seus pais chegaram a morar de favor em uma "casa" de apenas um cômodo. Hoje, após reviravoltas da vida, o influencer goza de uma vida de conforto, viaja para diversas partes do mundo e tem na sua rede de contatos o jogador Neymar.

O menino de origem pobre chegou a sonhar em ser jogador de futebol. Fez testes no Corinthians, São Paulo e Palmeiras, mas a carreira não decolou. Aos 17 anos, foi trabalhar com um tio como despachante aduaneiro. O conhecimento adquirido no dia a dia serviu para estimulá-lo a fazer curso superior de comércio exterior.





Com o diploma em mãos, chegou a trabalhar em empresas multinacionais, como DB Schenker e World Cargo. Contudo, o estilo e comportamento "periférico" --classificado desta forma por ele--, fez com que Buzeira fosse um dos primeiros demitidos quando a pandemia de Covid-19 atingiu o Brasil.

Foi neste momento que Buzeira resolveu mudar de ramo. "Vi que a internet possibilitava muitas coisas diferentes. Não pensei duas vezes e comecei a agir", disse à coluna.

À época, o candidato a influencer, ainda um desconhecido nas redes, começou a fazer ações promocionais, incluindo sorteios de motos. Levou quatro meses para concluir a primeira promoção, na qual levantou R$ 40 mil. Entretanto, à medida que ficava mais conhecido, as próximas ações foram se concluindo com mais celeridade.

Paralelamente, Buzeira passou a investir em marketing digital, uma forma de chamar a atenção para o seu perfil e atrair mais pessoas interessadas em suas promoções.

Cada vez mais presente nas redes, a crescente fama o aproximou de outros influencers. Juntos, fizeram mais sorteios e ações no mundo digital. As premiações também foram sendo diversificadas, incluindo carros de passeio e veículos esportivos. Além disso, Buzeira passou a promover cursos de estratégias para apostas esportivas, outra de suas habilidades.

A fortuna chegou a patamares inimagináveis pelo influencer. "Pensar que saí de onde saí e hoje tenho tudo isso, nem nos meus melhores sonhos", afirma.

Atualmente, mora em um condomínio de luxo e possui uma frota de carros esportivos. Ele também viaja com frequência para o exterior e ostenta nas redes sociais --onde acumula quase 5 milhões de seguidores só no Instagram-- as suas posses.

"Nada veio de graça. Tudo é fruto de muito trabalho, dedicação e arrojo da minha parte", pontuou.