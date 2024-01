Reprodução Jennifer Coolidge foi destaque das duas primeiras temporadas da série

As gravações da terceira temporada de The White Lotus começarão em fevereiro deste ano. Além de Natasha Rothwell, que já havia sido anunciada, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Tayme Thapthimthong integram o elenco da atração. A veterana Jennifer Coolidge, por conta do desfecho de sua personagem, não retorna à produção.





No próximo mês, as gravações serão realizadas nas cidades de Koh Samui, Phuket e Bangkok. Na terceira temporada, a série seguirá um novo grupo de hóspedes em outra propriedade White Lotus.

"Estamos satisfeitos com a parceria com a Autoridade de Turismo da Tailândia. Vamos executar a visão criativa de Mike e mostrar tudo o que a Tailândia tem a oferecer, enquanto o próximo grupo de hóspedes faz o check-in no White Lotus’’, disse Janet Graham Borba, vice-presidente Executiva de Produção da HBO.





"É uma honra ter a Tailândia como local de filmagem para a tão aguardada próxima temporada de The White Lotus. A beleza natural exótica, sua rica história e as diversas paisagens são os cenários perfeitos para compartilhar nossa cultura fascinante. A culinária fantástica, as ofertas de luxo e bem-estar de primeira linha e, o mais importante, nosso povo e a hospitalidade tailandesa. Há muito tempo, a Tailândia é considerada um dos locais de filmagem favoritos do mundo. O projeto The White Lotus certamente fortalecerá o status do reino como um destino preferido para filmagens e um farol do turismo baseado em experiências, inspirando ainda mais visitantes para o país", informou Thapanee Kiatphaibool, governador da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT).

A primeira temporada da série estreou em fevereiro de 2021 e foi gravada no Havaí. A produção recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias e teve dez vitórias, sendo o maior número de qualquer programa naquele ano, incluindo Melhor Minissérie.

Já a segunda temporada foi lançada em dezembro de 2022, foi ambientada na Sicília e recebeu 23 indicações ao Emmy®, incluindo a de Melhor Série Dramática.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko