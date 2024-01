Reprodição/Globo A animação da campeã do BBB 23 chamou a atenção

Nesta segunda-feira (8), o programa Encontro, na Globo, chamou a atenção pela falta de entusiasmo com o BBB 24. Não só a plateia do programa, mas a campeã da 23° edição do reality show não conseguiu esconder o desânimo com o início da nova temporada, que estreia hoje.



Enquanto a plateia batia palmas, a apresentadora Tati Machado questionou quem estaria animado para o programa. "Estamos de volta com essa plateia maravilhosa e a gente quer saber, quem aqui tá ansioso pro BBB, gente?", perguntou. "Tem alguém ansioso aí? Levanta a mão", completou Valéria Almeida.

Entretanto, a falta de respostas pesou o clima e as duas apresentadoras precisaram instigar a plateia para que a situação não ficasse ainda pior.

Tati Machado tentou resolver a situação e justificou que o som das palmas estava alto no estúdio e por isso não conseguiram ouvir. "Eles estavam batendo palma, aí tava alto aqui o som dentro do estúdio", explicou.

Após apelarem bastante, é possível ver que uma mulher na plateia levanta a mão, respondendo à pergunta de Tati e Valéria. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi a expressão facial de Amanda Meirelles.

A campeã do BBB 23 já deixou claro que está enciumada com a nova edição do reality show da Globo, mas sequer tentou esconder isso no programa ao vivo. O público percebeu a mudança de postura da médica, que estava com o rosto desanimado, e mudou drasticamente quando percebeu que a câmera focava nela.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko