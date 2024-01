Reprodução/Globo O ator comentou sobre sua relação com os sete irmãos

Nizo Neto abriu o jogo sobre sua relação com os sete irmãos, filhos do comediante Chico Anysio. O ator e intérprete de Ptolomeu, da Escolinha do Professor Raimundo, reclamou que o irmão Bruno Mazzeo "não gosta de trabalhar em família".

"Três dos irmãos são comediantes: eu, Lug de Paula (o Seu Boneco) e o Bruno. Com o Lug, eu fiz a Escolinha e o programa Chico Anysio Show. Com o Bruno, eu fiz alguma coisa, mas o Bruno não gosta de trabalhar em família. Então, não rola. O que seria muito bom, porque o público gosta de ver a família trabalhando junto. Também não tive muito saco de ficar procurando saber o porquê. Não quer, não quer. Foda-se", disse ao podcast Planeta Podcast.

"O Lug tem o talento, mas não tem a vocação. Não tem saco. Porque a rotina do ator é muito punk, horas de espera. Ele tem os negócios dele lá, mora em Floripa e largou a carreira dele. Tem o Rico, que é o diretor de imagem. Tem o Cícero, que faleceu e era DJ. Tem os dois filhos da Zélia (Cardoso de Mello, ex-mulher de Chico Anysio), que moram em Nova York e que são 'normais'. Eles são mais novos, e a gente convive muito pouco", acrescentou.





Em 2015, Bruno Mazzeo participou com o papel do pai na remontagem da Escolinha do Professor Raimundo, mas o irmão Nizo Neto ficou de fora do projeto.

