Reprodução O ator e sua filhas morreram após um acidente de avião no Caribe

Christian Oliver morreu aos 51 anos em um acidente aéreo ao lado de suas filhas e do piloto Robert Sachs. Os três estavam comemorando as festas de final de ano, quando embarcaram em um jato monomotor na ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, a caminho de Santa Lúcia. Entretanto, o avião sofreu uma queda e mergulhou no mar.





O socorro chegou a ser acionado, mas os quatro foram recuperados sem vida no mar do Caribe, conforme o site TMZ.

Na última segunda-feira (1), o artista compartilhou uma mensagem de Ano Novo e mostrou cenário paradisíaco do Caribe. Após a confirmação da morte, fãs aproveitaram a publicação para prestarem suas homenagens.





Com mais de 60 trabalhos na carreira, Christian Oliver participou de grandes sucessos, como Speed Racer, O Segredo de Berlim, Indiana Jones e a relíquia do destino, e Hunter.

*Texto de Júlia Wasko

