Reprodução O personagem será responsável por informar os crimes de Antônio

Nesta sexta-feira (5), o capítulo de Terra e Paixão contará com a chegada de um novo personagem. O jornalista Ubaldo (Caio Macedo) revelará todos os crimes de Antônio La Selva (Tony Ramos) e transformará a vida do ruralista em um verdadeiro inferno.







A convite de Rodrigo (Maicon Rodrigues), o personagem chega em Nova Primeira visando expor o vilão. "Bom, pessoal, esses são o Leal, fotógrafo, e o Ubaldo, meu amigo e jornalista muito conceituado. Ele já fez muitas matérias denunciando ilegalidades na máquina pública. Até ganhou um prêmio com uma matéria sobre o desmatamento na Amazônia", afirmará o advogado à Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond)

"Quando o Rodrigo me contou a sua história, Aline, eu aceitei fazer a matéria na mesma hora. Para mim é uma missão tornar pública injustiças cometidas pelos poderosos desse país", informará Ubaldo.





"Toda a história com o Antônio La Selva começou quando ele passou a acreditar que as terras do meu falecido marido, Samuel, que já tinham sido do pai do Antônio, tinham que voltar pra família dele", acrescentará Aline. "Muito obrigado pela coragem e pela confiança em contar tudo, Aline. Agora eu vou conversar com outras pessoas da cidade", concluirá o jornalista.

"Eu sou repórter do Distrito Federal e trabalho numa emissora de TV de alcance nacional. Estou fazendo uma reportagem sobre a perseguição que Aline Machado vem sofrendo por parte de Antônio La Selva. Já entrevistei a Aline e gostaria de saber se o senhor aceitaria dar sua versão dos fatos. É verdade que foi preso por sequestrar Aline? Por ela estar grávida de netos seus?", questionará ao pai de Petra (Débora Ozório).

Entretanto, o fazendeiro será rude com o repórter e negará todas as acusações. Ele inclusive quebrará a câmera de Ubaldo, que continuará a gravação com o celular.

"Oi, pessoal! Aqui quem fala é Ubaldo Muniz, repórter do programa Verdade no Ar. E este é apenas um trecho da matéria que estou preparando sobre o poderoso Antônio La Selva e sua verdadeira guerra contra Aline Machado, na pequena cidade de Nova Primavera! Não percam, em breve na TV e nas redes!", contará em suas redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko