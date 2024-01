Reprodução O dono do perfil prestou depoimento após a morte de Jéssica





Após duas semanas desativada, a Choquei retomou sua rotina de publicações nesta sexta-feira (5) para pegar carona no engajamento do Big Day, dia em que a Globo anunciará os nomes de 18 participantes confirmados no BBB 24. Mas lá no Twitter, o motivo do sumiço não tem passado despercebido, e a rede social incluiu alertas nas postagens, responsabilizando a página pela morte de Jéssica Vitória Canedo.







"Com mais de 30 milhões de seguidores, a Choquei contribuiu com a morte da uma menina e está lidando como se nada tivesse acontecido, apenas apagou os posts. A morte da Jéssica não pode ser esquecida", diz o alerta presente em duas postagens da página feitas somente no dia de hoje.

A mensagem original foi publicada pelo perfil @otavi0XI, um dos mais ativos na plataforma para responsabilizar a Choquei pela morte de Jéssica. Desde que o caso veio à tona, ele tem se dedicado a expor os erros desta e de outras páginas de fofoca, que colaboraram para que a jovem estudante fosse alvo de ataques de ódio a partir de uma notícia falsa.





Na sinalização do Twitter sobre as postagens da página, há um botão em que o usuário da rede social pode avaliar o conteúdo anexado, indicando se ele é um alerta útil a todos que forem impactados com as recentes publicações. Pelo volume de notificações, a rede tem mantido o alerta para indicar aos internautas a suposta responsabilidade da Choquei na morte da estudante.

Os usuários da rede social ainda podem fazer uma avaliação mais minuciosa em relação ao conteúdo nocivo, dizendo os motivos que o fizeram encarar as publicações da página como perigosas.

Reprodução/Twitter Postagens da Choquei no Twitter recebem alerta de conteúdo sensível





A Choquei saiu do ar em 22 de dezembro, e só voltou a dar um sinal de vida em 28 do mesmo mês, com um comunicado em que se exime da responsabilidade pelo suicídio de Jéssica, e ainda afirmou que colabora com as investigações da Polícia sobre o caso.

A jovem tirou a própria vida após a página Garoto do Blog compartilhar prints falsos de uma conversa que indicava que Jéssica estaria namorando o comediante Whindersson Nunes. A Choquei republicou e o caso tomou uma enorme proporção, com a garota recebendo uma avalanche de mensagens de ódio. Os dois tentaram desmentir, mas em nenhum momento tiveram suas versões publicadas pelos perfis que espalharam a falsa informação.