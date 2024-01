Divulgação A atriz não está mais no time de apresentadoras do reality show da Globo

Valentina Bandeira está de fora das novidades anunciadas pela Globo para o BBB 24, incluindo o time de apresentadoras. Em dezembro de 2023, a atriz havia dito em seu canal do YouTube que apresentaria um bate-bapo com os eliminados ao lado de Thais Fersoza. A emissora parece não ter gostado da informação vazada antes do anúncio e optou por cortá-la da atração.



"Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother, e ontem disseram que eu apresentaria o café com o eliminado (...) Então eu vou macetar o canal no YouTube, mesmo se o Boninho falar que não, vou dizer 'se inscreve no meu canal'. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico", disse na época.

Na última quinta-feira (4), a emissora confirmou em comunicado à imprensa quem serão os responsáveis pelo bate-papo e outras programações do BBB 24. Como dito anteriormente, Valentina está fora e surpreendeu os internautas que esperavam vê-la no reality show da Globo.

"Thais Fersoza estreia no Bate-Papo BBB, que recebe os eliminados após as noites decisivas de paredão. A apresentadora é a responsável por conduzir a conversa com o recém-eliminado e ter as suas primeiras impressões do jogo do lado de fora da casa, além de mostrar e comentar cenas marcantes de sua passagem", informou a nota.

"O programa será transmitido diretamente de um estúdio construído ao lado da residência dos brothers e sisters da nova edição. Ele abordará os temas mais quentes da competição e seus apresentadores receberão convidados especiais para debater o jogo e acompanhar os acontecimentos da casa mais vigiada do país em tempo real", acrescentou.

Além de Thais Fersoza, Jojo Todynho, Mari Gonzalez e Micheli Machado também integram o time do Rede BBB da 24° edição do programa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko