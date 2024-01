Divulgação A nova edição do reality show da Globo contará com uma votação diferente

O BBB 24 estreia na próxima segunda-feira (8) e as novidades do reality show da Globo seguem chamando a atenção dos fãs. Entre tantas inovações, o sistema de votos do programa é o que mais tem gerado dúvidas. A partir de agora, ele será realizado em duas etapas. E a coluna te explica em detalhes como irá funcionar.







As votações dos paredões serão dividas entre o Voto Único e Voto da Torcida. A primeira, é uma novidade e o voto do telespectador será registrado a partir do CPF. Nessa modalidade, será necessário fornecer o número do documento e conseguiremos escolher votar somente uma vez.

O Voto da Torcida segue como já conhecemos. O público poderá fazer grandes mutirões no site oficial do programa, sendo necessário fazer apenas um cadastro da Globo. Mas ele não terá o mesmo peso na decisão como ocorreu nos anos anteriores.





O resultado dessas duas modalidades será simples. Cada um das fases terá um peso de 50%. Para eliminar um brother, será preciso fazer uma média do Voto Único e do Voto da Torcida.

Outra mudança no BBB 24 diz respeito à eliminação. Na primeira etapa, o público deve votar em quem ele quer que continue confinado no programa. Quem tiver a porcentagem mais baixa deixa a casa mais vigiada do Brasil.

No restante do jogo, as votações dos paredões seguem da forma habitual. Os fãs podem votar em quem querem que saia do reality show e o brother com a maior porcentagem deixa o confinamento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko