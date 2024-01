Reprodução/Instagram O funkeiro decidiu rasgar o contrato da luta de boxe que faria com o cantor

Na última quinta-feira (4), Mc Gui surpreendeu seus seguidores ao publicar um vídeo rasgando o contrato da luta de boxe que faria com Nego do Borel. De acordo com o funkeiro, o ex-participante de A Fazenda está exigindo que ele emagreça para a competição acontecer.



Em seu Instagram, Mc Gui publicou um vídeo e escreveu na legenda: "Mesmo com contrato assinado com o peso de ambas as partes pré-definido, ele tentou fugir!!! Estou assinando um novo contrato porque acabo com você independente do peso, tô indo te buscar!".

"E aí rapaziada, contrato rasgado e estou confirmando. Agora vou explicar um pouquinho para vocês. Assista o vídeo por inteiro para vocês verem o medo do Borel", explicou.

"Quando eu assinei o contrato da luta, família, mais de dois meses atrás, eu nunca tinha tido contato com o boxe. Era minha primeira vez de treinamento, de desafio e de poder participar de um evento como o Fight Music Show", acrescentou.

"Eu estava com quase 100 kg e, óbvio, e o Nego do bordel, Nego do Borel, não sei qual nome devo chamar. Ele, pesa, sei lá, 70 ou 75 kg, não faço ideia. Ele sabia da minha estrutura da minha estrutura física, de tudo que vinha acontecendo, quem era o MC Gui, altura, peso, ele sempre soube tudo", acrescentou.

"Sabe o que está acontecendo? No dia que a gente teve a coletiva de imprensa, umas duas semanas atrás, ele peidou, ficou com medo, e eu tenho a prova disso. Primeira pontuação para vocês. Não olhou no meu olho na encarada em nenhum momento. Ficou totalmente em choque. Viu meu peso, viu minha altura, o peso que eu tinha que bater no meu contrato, eu ia bater, pois ele fez acontecer exatamente isso, mudança de planos", afirmou.

"Resumindo, ele exigiu que eu batesse 78 kg e não batesse o peso que está no meu contrato. Meu contrato foi rasgado, estou assinando outro a partir de hoje. Novo contrato de peso, vou bater 78 kg no dia da pesagem", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko