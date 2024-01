Reprodução/Instagram As novas dinâmicas do reality show dão mais poder ao líder

O BBB 24 contará com novas dinâmicas que deixarão o jogo ainda mais surpreendente, e muitas delas irão beneficiar aquele que conquistar o cargo máximo do confinamento. Desta vez, o Na Mira do Líder está previsto para acontecer no programa ao vivo às sextas-feiras. O dono da liderança deve indicar o número de pessoas que estão na sua mira e correm o risco de serem indicadas ao paredão.







Aos domingos, durante a formação da berlinda, o líder ainda deverá escolher dentre as pessoas citadas, aquela que vai encarar o voto popular e podem deixar o confinamento.

Outra novidade é o retorno da Central do Líder, que nesta edição conta com novos comandos para a disputa do primeiro lugar do BBB 24. O líder poderá tornar tudo ainda mais intenso com funções inéditas e pistas para articular o jogo.





O dono da liderança ainda poderá acionar toques extras do mostro e descobrir a quantidade de votos que recebeu até o momento, com a função Perseguidor do Líder, além de saber quem foi o participante que mais vezes tentou colocá-lo no paredão.

Por fim, o vitorioso da semana será beneficiado com um feedback do líder. Os fãs do reality show podem fazer um balanço de cada liderança a partir de emojis disponíveis no site oficial, intitulada Enquete do Líder. A mesma vai ao ar todas as quartas-feiras e o ajudará a entender a opinião popular a respeito de sua liderança.

O anjo no BBB 24 também não saíra de mãos atadas. O participante que ganhar a Prova do Anjo será autoimune e ainda poderá imunizar alguém.

Já o Poder Curinga contará com uma novidade: o Perde e Ganha. Nesta edição, os brothers e sisters entram no confessionário com a quantidade de estalecas que acumularam, mas veem o valor mudar de forma imprevisível. Com isso, participam de um jogo rápido de sorte, que pode resultar no acréscimo ou retirada das estalecas.

Após isso, os participantes podem decidir se querem participar do leilão do poder. O resultado é revelado após a passagem de todos pelo confessionário e arrematado por quem der o maior lance de estalecas.

O Pergunta gshow também permitirá que o público descubra mais do que se passa na cabeça dos confinados. Por meio de uma enquete no site oficial do BBB, os fãs do reality podem decidir entre três opções de pergunta, qual os brothers e sisters devem responder na casa. Eles terão apenas um minuto para respondê-la em vídeo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko