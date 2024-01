Reprodução O jornalista recebeu alta após permanecer sete dias internado

Nesta sexta-feira (5), José Roberto Burnier recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O jornalista estava internado desde o dia 29 de dezembro, quando sofreu um infarto e precisou passar por uma cirurgia de emergência. O apresentador do SP2, da Globo, teve 100% de obstrução na artéria e foi submetido a um cateterismo.



Na última sexta-feira (29), o jornalista sentiu fortes dores no peito e ligou para o cardiologista Roberto Kalil, que o orientou a ir imediatamente para o hospital.

Burnier chegou ao local dirigindo e foi identificado que ele estava com a artéria descendente anterior, a principal do coração, completamente obstruída. Com isso, foi submetido ao procedimento de cateterismo. O jornalista saiu da semi-intensiva diretamente para sua casa, quando recebeu alta.





"Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!", contou no Instagram.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko