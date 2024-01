Dan Delmiro/Agnews Daniel Dalcin faz entrega de frango em Copacabana no seu próprio negócio

Após Daniel Erthal viralizar vendendo cerveja na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o ator Daniel Dalcin também comentou sobre seu empreendimento fora da área artística. O ex-ator de Malhação trabalha com delivery de comida e vende frango assado no mesmo bairro.



"É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo", desabafou em seu Instagram.

Além de interpretar vilão Alex Bacelar na 14° temporada de Malhação, o ator também trabalhou em Lado a Lado (2012), Êta Mundo Bom (2016), Gênesis (2021) e Reis (2022).





Em 2014, Daniel trabalhou como vendedor em uma loja de roupas de Niterói, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, assumiu a franquia de uma creperia da família, após seu pai morrer de câncer. No local, ele trabalha como garçom, além de limpar a copa, preparar os alimentos e receber o pagamento do caixa. Na pandemia, o restaurante funcionou apenas por delivery.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko