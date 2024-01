Reprodução/Globo/Fabio Rocha A nova edição do reality show da Globo contará com mais participantes

O BBB 24 estreia na próxima segunda-feira (8) e chegará com diversas novidades, incluindo até mesmo votação dos brothers para escolher novos participantes. A nova edição do reality show da Globo contará com 26 confinados, mas só conseguiremos descobrir quem são todos após o início da atração.



De acordo com o jornal Extra, Tadeu Scmidt explicou a dinâmica durante a coletiva de imprensa da nova edição do programa: "O BBB 24 tem muitas novidades. Amanhã a gente vai fazer o Big Day, a casa para o público e os participantes. Mas nós vamos mostrar 18 participantes e não são todos".

"Depois disso, no domingo, a gente vai apresentar mais 7 participantes homens e 7 mulheres no 'Fantástico' e vamos abrir uma votação. O público de casa, vai poder escolher um de cada. Teremos 20 participantes. E aí entrará o puxadinho", acrescentou.

No domingo (7), o programa Fantástico será responsável por apresentar mais 14 participantes. O público terá até segunda-feira (8) para escolher mais um homem e uma mulher. Neste mesmo dia, o programa começará com 18 participantes da casa, que irão escolher mais três homem e três mulheres entre os apresentados no domingo em uma dinâmica ao vivo.

Além disso, Tadeu Schmidt esclareceu que todo anjo será autoimune e terá o direito de dar a imunidade a outra pessoa. A cada sexta-feira, o líder terá o momento Na mira do líder e indicará três participantes e um deles deverá ser indicado ao paredão do domingo.

O público também conseguirá participar ainda mais desta edição ao enviar um recadinho do líder. Toda semana, os fãs podem votar em uma enquete do Gshow para dar um feedback ao dono da liderança.

