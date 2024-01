Reprodução A mãe da atriz foi morar com o casal após enfrentarem um "ano difícil"

Doria Ragland, mãe de Meghan Markle e sogra de Príncipe Harry, esteve de mudança e está morando na casa do casal. A mãe da atriz teria tomada a decisão após os dois enfrentarem diversos problemas e passarem por "um ano difícil".

De acordo com o jornal britânico Express, Meghan precisou do apoio da mãe dos últimos meses. Com isso, Doria está morando na casa de hóspedes do canal, que fica a três horas de carro de sua residência.

"Doria tem sido uma rocha para Meghan no último ano. Ela não apenas esteve lá para apoiar a filha, mas tem ajudado a cuidar dos netos. Harry também a adora e ama tê-la por lá. Quando ele precisa de algum tempo sozinho, Doria 'sai de fininho' e vai para a casa de hóspedes", disse um fonte.

Em 2023, o casal passou mais despercebido. Desde o lançamento do documentário Harry e Meghan, em dezembro de 2022, ambos encerram o contrato bilionários com o Spotify e tiveram o projeto com a Netflix cancelado.

Além disso, o rompimento com a família real também impacta suas vidas até hoje. Os dois passaram o quinto Natal separados da realeza e comemoraram a data nos Estados Unidos com a mãe da atriz.

*Texto de Júlia Wasko

