Na última terça-feira (2), Sophia Valverde usou seu perfil no Instagram para fazer a divulgação da Blaze, uma casa de apostas e jogos de azar que foi alvo de uma denúncia do Fantástico, na Globo, em dezembro de 2023. Além das críticas dos seguidores, internautas apontaram que a publicação da atriz violou as regras do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).



"Nesse início de ano, curtindo com a família e amigos, não poderia deixar de compartilhar com vocês a minha plataforma de jogos online preferida, a Blaze. Na minha bio tem um bônus pra vocês, só clicar no link. Lembrando que precisa ter mais que 18 anos e joguem com responsabilidade sempre!", escreveu.

Após os seguidores da protagonista de Poliana e Turma da Mônica não concordarem com a divulgação e a criticarem, a atriz apagou a publicação: "Mulher, tu fez 800 episódios de Poliana e não deu para ganhar dinheiro?".

"Se a Blaze não foi feita para menores de idade, como uma menor de idade pode fazer propaganda pra ela?", questionou um dos usuários. "Blaze não é para maiores de 18?", cobrou outro. "O salário do SBT deve ser um pão com mortadela e uma Tele Sena", pontuou outro.

No dia 17 de dezembro, o Fantástico expôs vários influenciadores que divulgavam o jogo de apostas, como Jon Vlogs, Juju Salimeni, Rico Melquiades, Viih Tube, Mel Maia, Juju Ferrari, Rico Melquiades, Dynho Alves e Emily Garcia.

Com a denúncia do Ministério Público de São Paulo, a Blaze vem sendo investigada por suspeita de estelionato. No dia 29 de dezembro, o Conar estabeleceu normas para a regulamentação do mercado publicitários dessas empresas no Brasil.

De acordo com as novas regras, está proibido o uso de elementos reconhecidamente associados ao universo infanto-juvenil. Sophia Valente, além de ter ganhado notoriedade ao estrelar a novela Poliana, no SBT, está atualmente em cartaz com Turma da Mônica. Além disso, o código de conduta determina que os divulgadores tenham acima de 21 anos, e a atriz tem apenas 18.

