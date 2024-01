Reprodução A emissora desligou 20 funcionários do Jornalismo até o momento

Na tentativa de não chamar a atenção do mercado, a Record aproveitou o período de festas de fim de ano para dar um presente nada bacana aos funcionários: ampliou o clima de terror com uma demissão em massa no Jornalismo. Além dos cortes promovidos às vésperas do Natal e do Ano-Novo, os cortes continuaram nesta semana, logo após o fim da escala de recesso. A principal área atingida no pós-Réveillon é o portal R7.





A coluna apurou que só no site da emissora foram limados 20 profissionais. Não há um critério muito claro para os cortes, como altos salários ou baixos rendimentos de produtividade. E isso é o que mais tem assustado quem ainda está por lá. Jornalistas elogiados por seus trabalhos e que sequer tinham pagamentos chamativos foram desligados.

E a tática adotada, segundo os relatos que recebemos de nossas fontes, é que as demissões têm sido promovidas a conta-gotas. Em um dia, dois funcionários são despedidos. No outro, mais três. Todos em horários diferentes e logo após cumprirem seus expedientes.

Internamente, a chefia tem evitado a palavra "crise". Afinal, a emissora promoveu uma festa garbosa para toda a direção e jornalistas que atuam na frente das câmeras. A turma do backstage (como produtores, pauteiros e checadores) não foi convidada. Mas nossas fontes disseram que o luxo da comemoração era tão grande que jamais daria para imaginar que a empresa está com qualquer tipo de problema financeiro.

Lá no R7 o clima é de tensão e tristeza. E nas redes sociais, como LinkedIn e Instagram, os funcionários têm lamentado as demissões e fornecido alguns detalhes nada bacanas, como, por exemplo, um profissional que foi desligado no dia de seu aniversário.

Dias antes das festas de fim de ano, a Record já vinha cortando profissionais do Jornalismo, incluindo apresentadores como Mylena Ciribelli, e funcionários protegidos por décadas pela família de Edir Macedo. E o papo interno é que até o fim do mês ninguém está com o emprego garantido.

A coluna procurou a Record para saber o motivo das demissões, mas até a publicação deste texto não tivemos uma resposta. Atualizaremos caso sejamos notificados.