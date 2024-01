Reprodução/Instagram A apresentadora não gostou da situação mostrada na reportagem

Nesta quarta-feira (3), a repórter Luiza Zveiter esteve ao vivo no programa Mais Você, da Globo, e revelou que os garis que limparam a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, recolheram 484 toneladas de lixo do local após a festa na virada. A apresentadora Ana Maria Braga ficou horrorizada com a situação: "Acho que é uma coisa feia de a gente mostrar".



"Luiza, sabe o que eu queria falar? Eu tô vendo aqui a imagem dos garis trabalhando pra tirar esses 450 e tantos milhões de [quilos de] lixo... Eu, particularmente, e acho que muita gente no mundo concorda comigo, eu acho que é uma falta de respeito tão grande", reclamou.

"Não só no Réveillon, mas em qualquer circunstância que você ocupe um espaço público, né? Seja na estrada, porque de vez em quando, ou de vez em sempre, quando tem um pequeno congestionamento na estrada, por exemplo... Quando tem pedágio, parou, aí os carros começam a andar, demorou 10, 15 minutinhos, parece que houve uma chuva de papel, uma chuva de lixo, e os carros vão embora", acrescentou.

"Na praia, gente, quer coisa mais civilizada, por exemplo, em vez de deixar essa mundaréu de papel, cada pessoa que vai nesses grupinhos que estão aí leva junto um saquinho descartável. Você usa as coisas, bebe, come, faz, joga dentro do saquinho, quando você for embora, você leva o lixo junto", sugeriu.

"Porque tem latas de lixo espalhadas, eu conheço, morei no Rio [durante] 12 anos, tem latas espalhadas por toda a orla, tem latas grandes. Então é só você sair, tirar a sua bundinha ali da areia, ir lá, já vai passar na frente da lata do lixo. Cacilda! Vá lá, bota o seu lixo! Você fez? Leva embora!", disparou.

"Não vai ficar defecando no meio da rua e largando tudo aí, quem faz isso é cachorro. Então, eu acho que é uma falta de respeito esse trabalho todo, eu fico... Eu fiquei assim... Acho que é uma coisa feia de a gente mostrar! Mas é a realidade, é uma pena. O Réveillon lindo, aqueles fogos...", concluiu.

A repórter pediu a palavra e explicou que estava próxima de duas latas de lixo: "Aqui na orla, inclusive, tá cheia de lata de lixo, tem uma aqui, outra logo ali, bem pertinho. A pessoa realmente jogar na areia, depois ela vai curtir a praia, isso não existe. É uma falta de respeito, de educação".

"Ela tá sujando o próprio lugar que ela vai usar (...) Mas enfim, eu só fiz esses parênteses aqui porque fiquei horrorizada com a quantidade de lixo", concluiu Ana Maria.

🚨VEJA: Ana Maria Braga deu um puxão de orelha no público que foi passar o réveillon em Copacabana e jogou lixo na praia. pic.twitter.com/2NBW5YndmD — CHEQUEI (@ichequei) January 3, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko