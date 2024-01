Reprodução O ex-BBB assumiu uma nova identidade e desabafou com os seguidores

Um dos participantes mais marcantes do BBB 13, Serginho Orgastic assumiu uma nova identidade ao se descobrir não-binários. O ex-BBB admitiu que se sente em paz para ser quem é e se vestir como quer, e que isso foi um processo importante em sua vida pessoal nos últimos anos.

"Minha identidade de gênero é não-binário. Na época do BBB eu me via como um garoto andrógeno. Depois do programa comecei a me maquiar mais, usar roupas mais femininas, desencadeei tudo e hoje sou como sou. Mas de uns anos para cá descobri que existe um gênero chamado não-binário, que é quando você não se identifica nem como homem, nem como mulher. Isso na parte psicológica, não na parte visual", explicou ao jornal O Globo.

"Não sou trans, não me sinto mulher. E não me sinto homem também. E está tudo bem. Demorei um pouco para colocar um salto, uma saia. Não foi uma coisa do nada, demorou anos para eu me encontrar com o meu visual. Não mudaria nada em mim hoje. Sem medo de preconceitos, não ligo para opiniões. Isso não me machuca, hate nenhum me abala", acrescentou.





O empresário tem uma sociedade com o irmão e o pai em um hotel fazendo no interior de São paulo e trabalha como influenciador. "Conquistei a minha independência financeira. Vinha de família com grana, mas dependia muito deles. [Na época em que entrou para o BBB 10] Nunca tinha trabalhado, vivia de mesada, morava com meus pais. Desde o BBB eu que me sustento e pago as minhas coisas. Tive essa mudança repentina de fazer meu nome e minhas coisas. Multipliquei esse dinheiro, mas não tão rápido. Foi com o passar dos anos, de pouquinho em pouquinho", contou.

"Eu não tinha vida, não parava em casa. Era presença VIP em balada, loja, tudo que você possa imaginar. Sempre tive o pé no chão, mas confesso que nos primeiros anos dei uma pirada. Não de gastos muito excessivos, mas para um garoto que naquela época ganhava mesada, de repente começa a ganhar bastante dinheiro por mês, você dá uma deslumbrada. Mas não foi nada de absurdo, sempre tive noção de guardar grana e investir. Mas isso nunca inflou meu ego, nunca me senti melhor do que ninguém", disse.

"Já me convidaram para dois realities e eu não aceitei. Mas no BBB entraria sim, com certeza. Faria totalmente diferente no quesito jogo, porque lá em 2010 não joguei. Tinha meu objetivo lá dentro, que era ser conhecido, e não estava pensando no dinheiro", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

