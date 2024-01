Reprodução A plataforma de streaming lançará um reality musical

Ainda neste ano, a Netflix lançará um reality show musical para encontrar novos talentos dos gêneros musicais rap e trap. O projeto está em desenvolvimento e será o primeiro programa brasileiro deste formato no serviço.



A empresa já foi responsável por estrear outros programas em formatos parecidos, mas até então nunca produções nacionais. Em 2019, promoveu a competição americana Ritmo + Flow, voltado para cantores de rap.

Em 2020, exibiram o Vem cantar!, com versões dos Estados Unidos, Espanha e Alemanha. Em 2023, colocou em sua programação o Estrelas da música.





Em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, a vice-presidente de conteúdo da Netflix Brasil, Elisabetta Zenatti, comentou sobre as estreias para 2024. O ano começará com a comédia Ponto final, de Rodrigo Sant’Anna, além das séries Luz e Pedaço de mim.

De volta aos 15 e Bom dia, Verônica ganharão suas temporadas finais. Já a quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil será diferente e os participantes conseguirão ter uma segunda chance de se casar.

Por fim, o lançamento da minissérie Candelária mostrará as seis horas anteriores à Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, e a plataforma de streaming prepara as estreias do filme Biônicos e da série Senna.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko