Reprodução O relacionamento do casal chegou ao fim após um ano

O namoro de Grazi Massafera e Marlon Teixeira chegou ao fim. A atriz e o modelo colocaram um ponto final no relacionamento no fim de 2023. Os dois passaram o Réveillon separados e já enfrentavam uma crise na relação há meses.



Segundo o jornal Extra, a ex-BBB curtiu os últimos dias do ano ao lado de Angélica e Luciano Huck, que receberam diversas celebridades em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Por outro lado, Marlon curtiu as baladas e festas de fim de ano na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. O modelo, que mora fora do país, estava com uma turma de amigos solteiros, entre eles Fernando Fernandes e José Loreto. Vale lembrar que o ator é ex-marido de Débora Nascimento, que foi namorada de Marlon.

O relacionamento de Grazi e Marlon foi descoberto em janeiro de 2023, quando ambos fizeram uma viagem à Bahia. Entretanto, o ex-casal só assumiu a relação de fato em abril, quando o modelo publicou uma foto dos dois juntos.

Apesar de nunca terem falado diretamente sobre o namoro, o ex-casal foi flagrado em muitos momentos aos beijos e abraços. Porém, a relação teria esfriado após Marlon viajar em agosto com a modelo Rachel Apollonio, com quem já teve um affair.

Os dois continuaram interagindo nas redes sociais, mas de uns meses para cá, o ex-casal já não tinha tanto contato como antes. O modelo passou parte do segundo semestre fora do Brasil e a distância e a falta de objetivos em comum acabaram desandando a relação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko