Na última quarta-feira (3), Jean Wyllys causou revolta nas redes sociais ao criticar a redenção de Ramiro (Amaury Lorenzo) de Terra e Paixão. O ex-BBB declarou que não concorda com o rumo do personagem da novela das nove da Globo: "Assassinos em série e torturadores não mudam".



Em seu Twitter, o político confessou que, caso os autores Walcyr Carrasco e Thelma Guedes optem por não fazer o assassino pagar pelos seus crimes, a trama passará uma "mensagem problemática" aos telespectadores.

"Sem querer me meter em algo que nem acompanhei, mas já me metendo: redimir um assassino em série e torturador a serviço do agrobusiness [agronegócio, em tradução livre] só porque ele vive um romance gay não é uma mensagem problemática para uma telenovela?", pontuou.

"Assassinos em série e torturadores não mudam. Nunca soube de nenhum caso. Só deste dessa história. Precedente grave. Uma história não punir e redimir alguém tão monstruoso", acrescentou.

Após receber críticas por seus comentários, o vencedor do BBB 5 reiterou sua opinião sobre o personagem de Terra e Paixão: "Descobri que no X tem seita e milícia digital até entorno de casal gay de telenovela. É muita pobreza subjetiva e muita falta de roupa para lavar por parte de muitas gays e mulheres. Cruzes! Não é o ator (excelente) que está em jogo aqui. É o personagem ruim. Deixem de burrice".

