Reprodução/Instagram A jornalista refletiu sobre a vida e contou os desejos para este novo ano

Na última terça-feira (2), Tamara Dalcanale publicou um texto nas redes sociais contando mais sobre os desejos que pretende realizar ao longo de 2024. Em meio a rumores de uma crise em seu casamento, a esposa de Kayky Brito admitiu que é um ano de recomeços.

"Recomece. Recomece sendo você, por você e com você. Recomece alinhando planos, sonhos e desejos. Recomece escrevendo uma nova história para sua vida e acredite nela. Recomece um novo curso, um novo trabalho, um novo projeto. Recomece se amando mais. Recomece levando paz, calmaria e luz para quem precisar, inclusive para você. Recomece sendo sua melhor versão. Recomece plantando coisas boas que lá na frente você as colherá", começou.

"Recomece eliminando da sua vida tudo aquilo que te impede de voar. Recomece, hoje, agora, a qualquer momento. Porque enquanto há vida, há esperança, há mudança, há recomeços, há novas histórias… Acredite no seu potencial. Ignore o que não te agrega. Esteja em paz consigo e busque sempre cultivar bons hábitos, boas energias, boas ações e vibrações positivas por onde estiver. Filipe Pimentel", continuou.

A publicação chamou a atenção dos seguidores do casal, principalmente após os rumores de que estariam enfrentando uma crise no casamento. Em dezembro do ano passado, Kayky negou nas redes sociais que sua mulher teria brigado com a sua família enquanto estava internado.

"Queria compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de ler, falando sobre uma suporta briga entre a minha família e a minha esposa. Já te digo que é tudo mentira. Nos damos todos superbem. Cada um vive a sua vida", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko