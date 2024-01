Reprodução/Instagram A ex-BBB queimou seu cabelo após usar um babyliss

Nesta quinta-feira (4), Mari Gonzalez contou aos seguidores que perdeu uma mecha de seu cabelo após um acidente com um babyliss. Durante a preparação para o prêmio Multishow, em novembro de 2023, um dos maquiadores colocou o aparelho de calor na voltagem errada. "Na hora que encostou no meu cabelo caiu a mecha inteira", relembrou.



Em seus Stories do Instagram, Mari mostrou que a mecha está crescendo e explicou a situação: "Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha isso. No dia do prêmio Multishow o maquiador colocou o babyliss na voltagem errada. Na hora que encostou no meu cabelo caiu a mecha inteira".

"Vocês não têm noção do tanto de cabelo que caiu. Ainda bem que não foi na frente, foi atrás. Mas mesmo assim, agora que está crescendo, está parecendo uma antena. Só me cabe aceitar mesmo, é isso", acrescentou.

Em janeiro de 2023, Mari sofreu outro acidente com um babyliss após queimar uma das mãos. A ex-BBB também mostrou a cicatriz e seus dedos machucados, e ressaltou que não prestou atenção ao usar o aparelho de calor.

"Me queimei feio hoje. Nem sei se é certo fazer o que estou fazendo. Mas se tiro a mão do gelo, não aguento de dor. Agora tinha que gravar uns Stories, mas não consigo. Tenho aula e fotos hoje, e não passa. Estou toda queimada. Só com o gelo assim me alivia", disse.

"Sabe o que é isso? Falta de presença. Fazendo babyliss, resolvendo uma coisa e outra e falando com mil pessoas. Se eu tivesse presente, prestando atenção só no babyliss, não ia enfiar a mão inteira na parte quente. Quando a gente não aprende no amor, aprende pela dor. Nunca mais vou esquecer. Partiu aula, com o gelo na mão para ver se eu aguento", admitiu.

*Texto de Júlia Wasko

