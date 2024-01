Reprodução/Twitter A atriz revelou detalhes da relação entre os dois amigos

Nesta quinta-feira (4), Mateus Solano participou do Encontro, da Globo e recebeu uma mensagem de Valentina Herszage. Os atores são amigos de longa data e estão no elenco de Elas por Elas, novela das seis da emissora. Durante as gravações da trama, a atriz descobriu uma forma inusitada de esquentar suas mãos e revelou ao vivo.

"Mateus, meu parceiro de tantas histórias loucas, tantos trabalhos, tanta troca. Te amo muito e acho que você sabe disso. Você é uma pessoa incrível, Mateus é uma pessoa unânime", admitiu.



"Quando a gente grava em estúdio, a gente fica no ar-condicionado em 16 ºC. O que eu faço: coloco as duas mãos no sovaco do Mateus pra me aquecer. Tá bom pra vocês? Tem mais intimidade do que isso?", contou.

O ator e as apresentadoras Tati Machado e Valéria Almeida ficaram surpresos com a revelação. "Se essa moda pega, Mateus, a gente vai apresentar assim", brincou Valéria. "Que alegria. Valzinha, também te amo muito, meus sovacos estão ao seu dispor", declarou o ator.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko