Divulgação A empresário relembrou os bastidores da gravação de Mulheres Ricas

Na última terça-feira (2), Val Marchiori revelou detalhes dos bastidores de um dos episódios de Mulheres Ricas no A Tarde é Sua, da RedeTV!. A empresária contou que agrediu Narcisa Tamborindeguy após a socialite fazer uma pegadinha em um helicóptero em queda livre.



"Traumatizada por muito tempo. Foi com certeza. Badalo. Você tem noção do que é desligar um helicóptero? Eu tenho noção de avião, porque eu já tinha um avião. Eu sei o perigo disso. Outra coisa, eu tenho filhos, né? Na minha cabeça [eu pensava]: 'Essa louca, tá louca. Essa louca, esse cara idiota. O piloto é novo'", contou.



"O Ricardo rindo que não entendia porra nenhuma também. O dono lá. Um idiota. Se eu fosse dona do avião, eu nunca permitiria. Tanto é que eu tive que dar meu depoimento na ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Foi um rolo danado. Perdeu [a licença para pilotar]. Quando você desliga o helicóptero em queda livre, ele pode não ligar novamente. Eu tava na altura do Cristo Redentor e não sabia o que aconteceu. Ela pega e passa lá: 'badalo'", acrescentou.





"Ali não foi nem um pedaço. Quando chegou no chão, é que não apareceu, né? Quando chegou no chão eu bati na Narcisa. Bati. Puxei ela pelos cabelos e falei: 'Escuta aqui, sua louca. Eu tenho filhos'. Fiquei mal, falei pra produção que não queria mais gravar. O badalo foi a coisa mais assustadora (...) A sensação é que agora acabou (...) A Narcisa tá me devendo uma plástica depois disso. Sabe quanto tempo fiquei sem andar de helicóptero? Mais de anos. Fiquei traumatizada", concluiu.



O Mulheres Ricas foi um reality show produzido pela Band e exibido nos anos de 2012 e 2013. O programa mostrava a rotina e extravagâncias de mulheres endinheiradas. Foi por meio deste programa que Val ganhou fama e popularidade no país.



*Texto de Júlia Wasko

