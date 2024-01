Reprodução/Instagram A ex-participante de A Fazenda 15 comentou sobre a nova fase que está vivendo

Após atravessar uma fase turbulenta logo após sua eliminação de A Fazenda 15, Jenny Miranda tem buscado no filho caçula, Enrico, de 5 anos, a força e a motivação para seguir em frente. O fim do casamento com o médico Fábio Gontijo tem sido o principal desafio para ela neste momento. "Não está fácil. Estou tentando lidar com toda essa situação", disse à coluna.



"Minha fase atual está uma fase complicada. Estou me adaptando ainda", desabafou. "Não consegui aceitar ainda a situação de estar solteira, né? Até porque nós ainda somos casados, eu e ele, então para mim, é como se eu não estivesse solteira. Eu não consigo me adaptar a isso ainda", completou.

Jenny viajou com Enrico para Minas Gerais, e passou o Natal e Ano Novo no Hotel Fazenda Tucano, onde conseguiu ter um contato mais próximo aos animais e à natureza. Como uma das resoluções de 2024, ela pretende meditar e cuidar mais de si mesma.

"Sobre minha saúde mental, está bem controlada. Mas por dentro, o coraçãozinho está machucado. Estou me apegando mais ao meu filho, brincar com ele, se divertir com ele, para poder distrair a cabeça, distrair a mente e não ficar pensando nas coisas, ficar pensando besteira", comentou.

Em suas redes sociais, Jenny compartilhou alguns dos momentos de descanso com o filho. Veja: