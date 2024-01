Reprodução/SBT/Lourival Ribeiro O apresentador assinar o contrato antes mesmo de sair da Record

Cesar Filho foi oficialmente desligado da Record no dia 22 de dezembro de 2023. Logo após comandar o Hoje em Dia pela última vez, a rede de Edir Macedo enviou um comunicado à imprensa anunciando sua saída. Mas cinco dias antes do "adeus", ele já havia assinado o contrato para retornar ao SBT. E o novo acordo só foi oficializado nesta terça-feira (2).

No dia 18 de dezembro, Cesar esteve nas dependências da emissora de Silvio Santos e foi tietado por alguns funcionários. No registro abaixo, é possível ver o apresentador ao lado do jornalista Jeff Souza, que integra a equipe do Fofocalizando. Ele publicou a imagem e ainda frisou: "Um lindo e querido".



Repare que na imagem, Cesar aparece com uma camisa azul com as mangas dobradas, e um relógio de pulseira preta. Este foi exatamente o mesmo figurino que o apresentador usou na data da assinatura de seu contrato. As imagens oficiais foram divulgadas hoje pela manhã pela assessoria de imprensa do SBT, dando a sensação de que ele esteve lá em Osasco nesta terça-feira para firmar o acordo.

Mas no Twitter, o internauta José Eustáquio Jr. percebeu mais um detalhe: no álbum de fotos que o SBT enviou aos jornalistas, mostrando o momento da assinatura do contrato, a pasta veio com uma sinalização de atualização de data. E nela consta 20 de dezembro. Ou seja, mais um reforço de que o apresentador ainda não havia encerrado seu vínculo com a Record no momento em que decretou o retorno ao SBT.

O SBT esperou virar o ano para anunciar o César Filho, mas a legenda da foto da assinatura de contrato entrega bem a data que de fato foi assinado o acordo: 20 de dezembro. — José Eustáquio Jr. 🇧🇷 (@juniorpitangui) January 2, 2024









Cesar retorna ao SBT 9 anos após trocar a emissora pela rede de Edir Macedo. Em sua nova passagem, ele irá comandar o SBT Brasil, principal telejornal da casa, exibido diariamente na faixa noturna. "Tenho uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para minha volta", disse o apresentador no comunicado enviado à imprensa.