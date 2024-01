Reprodução/Júlio Ferreira Os ex-participantes de A Fazenda curtiram o evento ao lado dos filhos

Bárbara Borges e Iran Malfitano se reencontraram em A Fazenda 14 e desde então não se desgrudaram mais. A campeã da penúltima edição do reality show curtiu o ano novo na segunda edição do Rio Praia Réveillon ao lado da mãe e dos filhos, Martim, de 7 anos, e Theo, de 5. O ator também participou do momento com a família e sua filha Laura, de 12 anos.



O grupo se reuniu no Hotel Pestana Atlântica Copacabana para a segunda edição do Rio Praia Réveillon. A marca é conhecida por ter um dos camarotes mais badalados da Sapucaí e realizou sua festa para receber o Ana Novo de frente para o mar.



Entre as celebridades que escolheram curtir a virada do rooftop do local, estavam Tati Minerato, Taty Zatto, Adriana Bombom, Cinara Leal e o casal Bárbara Borges e Iran Malfitano. Todos conseguiram curtir ainda mais com apresentações do Grupo Gamei, do intérprete Emerson Dias do Salgueiro, e da bateria da Mocidade Independente.



"O Rio Praia Revéillon foi um sucesso e veio para ficar no calendário de eventos do Rio de Janeiro. O Réveillon em Copacabana é único, temos uma das maiores queimas de fogos do mundo além de toda a tradição de anos. Agora é contar os dias para a chegada do Carnaval, será o sexto ano do Camarote Rio na Sapucaí", disse Alan Victor , o Relações Públicas e responsável pelo evento.

*Texto de Júlia Wasko

